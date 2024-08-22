Гусев: два БПЛА сбили ночью над Воронежской областью

Ночью 22 августа в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Сообщения о тревоге поступили от губернатора Александра Гусева и МЧС в 0.52. Угроза налета сохранялась несколько часов. Отменили опасность летящих дронов в 6.21. Над регионом снова сбили воздушные цели. Сначала губернатор сообщил об одном уничтоженном дроне, но через несколько часов Минобороны дополнило информацию.
— Всего минувшей ночью и утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено два украинских БПЛА, — подтвердил глава региона. — Пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним инструкцию действий при угрозе налета. В помещении держитесь подальше от окон, по возможности пройдите в комнату, где они отсутствуют. Если вы на улице: зайдите в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход — до отбоя угрозы. Если вы увидели БПЛА — позвоните 112 и сразу уходите из зоны его видимости.