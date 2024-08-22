Гусев: два БПЛА сбили ночью над Воронежской областью

Напомним инструкцию действий при угрозе налета. В помещении держитесь подальше от окон, по возможности пройдите в комнату, где они отсутствуют. Если вы на улице: зайдите в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход — до отбоя угрозы. Если вы увидели БПЛА — позвоните 112 и сразу уходите из зоны его видимости.