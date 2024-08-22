МВД нагрянуло домой к директору школы искусств под Новосибирском

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области нагрянули домой к директору школы искусств города Оби, которая подозревается во взяточничестве.
В пресс-службе ведомства сообщили, что 58-летний директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Оби в период с января 2021 по июнь 2024 года получила от подчинённых работников денежные средства на общую сумму более 370 тысяч рублей.
В рамках возбуждённых уголовных дел правоохранители провели обыски. У подозреваемой изъяли телефон и ноутбук с бухгалтерией учреждения. Из школы искусств изъяли финансово-хозяйственную документацию учреждения.
Взяткодатели признались в содеянном. В отношении фигурантки проводятся следственные действия.
Напомним, в городе Оби Новосибирской области возбуждено четыре уголовных дела против директора местного учреждения дополнительного образования, которая также является депутатом городского совета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным этого ведомства, а также следственного комитета, чиновница подозревается в получении взяток в крупном и значительном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).