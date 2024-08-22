МВД нагрянуло домой к директору школы искусств под Новосибирском

Напомним, в городе Оби Новосибирской области возбуждено четыре уголовных дела против директора местного учреждения дополнительного образования, которая также является депутатом городского совета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным этого ведомства, а также следственного комитета, чиновница подозревается в получении взяток в крупном и значительном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).