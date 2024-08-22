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Пинал и душил поводком: в Приморье школьник избил питомца

В Приморье школьник истязал собственного пса на глазах у прохожих.

Источник: Соцсети

Жители Большого Камня стали свидетелями жестокого обращения с животным. В социальных сетях активно распространяется информация о том, что парень издевался над своей собакой на улице и никак не реагировал на замечания прохожих.

По словам очевидцев, случилось все в Большом Камне в районе дома на улице Приморского Комсомолка, 5а:

«Парень жестокой избивал своего питомца ногами, бил поводком, душил, подвешивая на поводке. Я успела включить камеру только тогда, когда они уже ушли», — рассказывает автор видео.

В комментариях под роликом жители города отметили, что наблюдают такое поведение со стороны парня и в принципе его семьи не в первый раз:

«Его мама гуляла с этой собакой и еще какой-то, избивала их. Ей делали замечания, но она не реагировала. И было это четыре года назад, но за это время так ничего и не поменялось».

Как удалось выяснить «КП», человек на видео — школьник примерно 15−16-ти лет:

«Как-то была ситуация, когда он валялся на полу и грубо отвечал учителям», — рассказали корреспонденту.

В комментариях под видео приморцы поделились, что уже обратились с заявлением в полицию, однако «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по краю пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что десять кошек закрыли в подвале дома во Владивостоке.