Пинал и душил поводком: в Приморье школьник избил питомца

Жители Большого Камня стали свидетелями жестокого обращения с животным. В социальных сетях активно распространяется информация о том, что парень издевался над своей собакой на улице и никак не реагировал на замечания прохожих.
По словам очевидцев, случилось все в Большом Камне в районе дома на улице Приморского Комсомолка, 5а:
«Парень жестокой избивал своего питомца ногами, бил поводком, душил, подвешивая на поводке. Я успела включить камеру только тогда, когда они уже ушли», — рассказывает автор видео.
В комментариях под роликом жители города отметили, что наблюдают такое поведение со стороны парня и в принципе его семьи не в первый раз:
«Его мама гуляла с этой собакой и еще какой-то, избивала их. Ей делали замечания, но она не реагировала. И было это четыре года назад, но за это время так ничего и не поменялось».
Как удалось выяснить «КП», человек на видео — школьник примерно 15−16-ти лет:
«Как-то была ситуация, когда он валялся на полу и грубо отвечал учителям», — рассказали корреспонденту.
В комментариях под видео приморцы поделились, что уже обратились с заявлением в полицию, однако «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по краю пока не прокомментировали ситуацию.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что десять кошек закрыли в подвале дома во Владивостоке.