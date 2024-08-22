В Карталах женщина оказалась взаперти на балконе, а из квартиры пахло газом

Всё началось с того, что женщина оказалась взаперти на балконе и попросила о помощи. «Перчинки» добавил подозрительный запах, почудившийся в суматохе кому-то из очевидцев.
К счастью, прибывшая бригада газовой службы убедилась в отсутствии запаха и какой-либо угрозы утечки газа.
— Сотрудники пожарной охраны со спасателями Локомотивного отряда областной ПСС по автолестнице поднялись на пятый этаж к балкону пострадавшей и открыли ей дверь в квартиру. А сотрудники скорой медицинской помощи, в свою очередь, осмотрели женщину и подтвердили, что угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет.
На другой вызов в Карталах пришлось ехать только спасателям. 85-летняя бабушка упала в своей квартире и от внезапной слабости долгое время не могла ни подняться, ни открыть двери. Специалисты выбрали самый «щадящий» способ обеспечения доступа к пострадавшей — при помощи лестницы поднялись на балкон третьего этажа.
Похожий случай был в Усть-Катаве. О пожилой женщине, закрытой в квартире, сообщила соседка. Она через стенку услышала просьбу о помощи. При помощи слесарного инструмента был обеспечен доступ в жильё. А 85-летнюю бабушку передали бригаде скорой медицинской помощи.
— Практика работы спасателей на подобных вызовах подсказывает, что во избежание подобных ситуаций пожилым людям следует продумать вариант с запасными ключами, оставленными у родственников или других доверенных лиц.
Наконец, в Миассе спасатели помогли воссоединиться семье. Находясь днём дома в одиночестве, 10-летний мальчик неожиданно оказался в «ловушке» — он выходил из ванной, когда механизм ручки-замка сломался и стал прокручиваться вхолостую. К счастью, у мальчика был с собой телефон, и после безуспешных попыток выбраться ребёнок позвонил на работу маме. Но без вызова экстренной службы всё равно обойтись не удалось, потому что входная дверь оказалась закрыта изнутри на защёлку, открыть которую снаружи даже ключом было невозможно.
Спасатели Миасского отряда при помощи трёхколенной лестницы через окно поднялись в квартиру, открыли дверь маме, шанцевым инструментом разблокировали дверь ванной комнаты и освободили ребёнка.
Специалисты напомнили: если вы будете звонить диспетчерам 112, вам зададут вопросы об адресе, обстоятельствах ЧП, характере травм у пострадавших, а также попросят ваш номер телефона для обратной связи.