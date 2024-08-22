В Карталах женщина оказалась взаперти на балконе, а из квартиры пахло газом

Наконец, в Миассе спасатели помогли воссоединиться семье. Находясь днём дома в одиночестве, 10-летний мальчик неожиданно оказался в «ловушке» — он выходил из ванной, когда механизм ручки-замка сломался и стал прокручиваться вхолостую. К счастью, у мальчика был с собой телефон, и после безуспешных попыток выбраться ребёнок позвонил на работу маме. Но без вызова экстренной службы всё равно обойтись не удалось, потому что входная дверь оказалась закрыта изнутри на защёлку, открыть которую снаружи даже ключом было невозможно.