Жителям Калачевского района пообещали компенсации после атаки БПЛА

Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на руководителя муниципалитета. Ранее в медиа появились кадры с выбитыми стеклами в некоторых домах района. Представители власти уже совершают поквартирные обходы.
В настоящее время, напомним, в Мариновке продолжает работать созданный оперативный штаб. Глава Калачевского муниципального района, представители местной администрации, администрации Волгоградской области, службы безопасности жизнедеятельности Волгоградской области и представители Министерства обороны на месте оценивают и ликвидируют последствия ночной атаки.
Также по информации администрации Калачевского района, для населения никаких угроз на текущий момент нет.
Напомним, по данным МО РФ, в Волгоградской области в ночь на 22 августа силами ПВО уничтожено 13 беспилотников. По информации губернатора Волгоградской области, атака была совершена по объекту Минобороны, в результате чего произошло возгорание.