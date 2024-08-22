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Жителям Калачевского района пообещали компенсации после атаки БПЛА

Глава Калачевского района Роман Горбатый пообещал компенсации жителям по выявленным фактам ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на руководителя муниципалитета. Ранее в медиа появились кадры с выбитыми стеклами в некоторых домах района. Представители власти уже совершают поквартирные обходы.

В настоящее время, напомним, в Мариновке продолжает работать созданный оперативный штаб. Глава Калачевского муниципального района, представители местной администрации, администрации Волгоградской области, службы безопасности жизнедеятельности Волгоградской области и представители Министерства обороны на месте оценивают и ликвидируют последствия ночной атаки.

Также по информации администрации Калачевского района, для населения никаких угроз на текущий момент нет.

Напомним, по данным МО РФ, в Волгоградской области в ночь на 22 августа силами ПВО уничтожено 13 беспилотников. По информации губернатора Волгоградской области, атака была совершена по объекту Минобороны, в результате чего произошло возгорание.