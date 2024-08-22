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Крупный пожар в Новороссийске полностью потушили

85 специалистов и 25 единиц техники ликвидировали пожар в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар двухэтажного коммерческого помещения на улице Хворостянского полностью потушили. Огонь вспыхнул вечером 21 августа. Сначала загорелась бывшая баня, затем пламя перекинулось на кафе и соседний батутный центр.

«Огнем было охвачено 300 квадратных метров двухэтажного коммерческого здания», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

О возгорании стало известно после девяти часов вечера. Полностью ликвидировать пожар удалось в 01:30. К тушению привлекались 85 специалистов и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Павловском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина.

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