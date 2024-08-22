Глава СКР потребовал доклад о похищении детей отцом у жительницы Среднего Урала

Мать детей записала видеообращение к главе ведомства, в котором рассказала, что во время проживания в Краснодарском крае бывший муж, применив к ней физическую силу, незаконно изъял и удерживает двух детей, которые по решению суда должны жить с матерью. По ее словам, в июне она видела детей в Екатеринбурге, но достаточных мер к их розыску и возврату правоохранительные органы не принимали.