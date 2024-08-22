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Глава СКР потребовал доклад о похищении детей отцом у жительницы Среднего Урала

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доложить о проверке и обстоятельствах похищения двух детей у жительницы Свердловской области их отцом, сообщил Следком.

Источник: Коммерсантъ

Мать детей записала видеообращение к главе ведомства, в котором рассказала, что во время проживания в Краснодарском крае бывший муж, применив к ней физическую силу, незаконно изъял и удерживает двух детей, которые по решению суда должны жить с матерью. По ее словам, в июне она видела детей в Екатеринбурге, но достаточных мер к их розыску и возврату правоохранительные органы не принимали.

Следственные органы СКР по Свердловской области организовали проверку, а СКР по Краснодарскому краю инициировал передачу уголовного дела о самоуправстве из МВД в производство следователей СК.

Ранее Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки условий содержания детей в семье из Свердловской области после ее появления в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале. Согласно описанию на сайте программы, в выпуске показана беременная мать двоих детей, которая регулярно выпивает и не следит за их состоянием.

СК