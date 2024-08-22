Росавиация закрыла аэропорт Волгограда после ночной атаки беспилотников

22 августа Волгоградская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников, в связи с чем Росавиация вынуждена была закрыть воздушное пространство над регионом. Местный аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты, все рейсы с ночи задержаны. Ограничения ввели 22 августа в 01.49 для безопасности полетов гражданских судов, сообщили в Росавиации.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — прокомментировали в ведомстве необходимость введения ограничений.
Как пояснила сайту официальный представитель воздушной гавани Анастасия Голодова, всю актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда. Сейчас онлайн-табло сообщает о задержке 9 рейсов.
На вылет задерживается 4 рейса в Москву и один в Пермь, на прилет — 3 московских рейса и один питерский. Пока им ставят прибытие в 11.35. Аэропорт успел сегодня принять только один московский рейс в 1.06.