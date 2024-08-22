19-летний омич осуждён за сотрудничество с телефонными мошенниками

Суд Омской области приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием 15% от заработной платы 19-летнего омича, который подрабатывал курьером телефонных мошенников.
Парень состоял в преступной группировке, занимающейся мошенничеством по схеме «родственник попал в беду»: пенсионерам говорили, что их близкий попал в ДТП и необходимо прислать деньги.
Он занимался сбором средств с пенсионеров и переводил их дальше на счета мошенников. При этом оставлял себе небольшую часть. Жители Тары отдали курьеру 220 тыс. рублей.
Виновного задержали по обращению пенсионера, который заподозрил обман.
Ранее мы сообщали, что омича, который обманул 46 человек через интернет, будут судить.