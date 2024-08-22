Отец погибшего малыша Далера потребовал 5 миллионов за истязания сына

В Екатеринбурге подходит к концу второй из четырех судебных процессов по делу о смерти пятилетнего малыша Далера, скончавшегося в опекаемой семье. Мальчик и его сестра были отданы под попечительство учительницы Вероники Наумовой в декабре 2019 года. На тот момент мать мальчика была лишена родительских прав, а родной отец Худжановиддин Бобиев отбывал наказание в колонии за разбой.
По версии следствия, 2 декабря 2022 года Вероника связала Далера скотчем и избила металлической ложкой для обуви. После чего утопила в ванне, а тело спрятала в гараже. Смерть мальчика оставалась секретом до 29 июня следующего года. Во многом из-за служебного подлога ведущего специалиста органов опеки Чкаловского района Евгении Вознесенской. Она была должна совершить визит в квартиру Наумовых, чтобы проверить, в каких условиях живет Далер. Но вместо этого Вознесенская решила позвонить опекунше мальчика, после чего составила поддельный акт.
Сотрудницу опеки уволили с работы через три дня после известий о смерти Далера. На днях суд признал Евгению Вознесенскую виновной в служебном подлоге и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей. Вероятно, такой вердикт будет обжалован стороной родного отца Далера.
Мужа Вероники Наумовой обвинили в истязаниях мальчика с особой жестокостью. Вскоре после задержании жены сержант Александр Наумов вернулся домой из зоны СВО. В ходе судебного разбирательства он признался, что заставлял Далера приседать (по версии следствия это могло длиться часами. — Прим. Ред.). Но, якобы, в воспитательных целях.
— Было два случая, когда я видел, как Вероника дает ему затрещины. Я говорил: «Зачем ты его бьешь?! Пускай лучше приседает». Далер не плакал, спокойно это делал. Это длилось от двух до пяти минут. Для него полезно. Показания о том, что он делал это часами… Это невозможно. Даже эксперт это признал. Если это истязания, то давайте тогда уроки физкультуры в школах отменим! — объяснял «КП-Екатеринбург» свою позицию Александр Наумов.
Перед судебными парениями адвокат отца Далера заявил гражданский иск на 5 миллионов рублей. В свою очередь защита военного потребовала изучить характеристику Худжановиддина Бобиева из дела Далера.
— У них странная логика. Если человек уголовник, то он не может страдать? Не может скорбеть по сыну? — прокомментировал адвокат потерпевшего Илкин Амиров.
Отметим, что Веронику Наумову будут судить вместе с пламенником мужа Даниилом Егольниковым. Последний несколько лет воспитывался в семье Наумовых, следствие считает, что он также принимал участие в истязаниях погибшего мальчика.
В деле опекунши более 50 эпизодов по семи статьям, включая убийство малолетнего по мотивам национальной ненависти. Ей грозит до 20 лет заключения.
Фигурантом уголовного дела также стала бывшая заведующая детского сада «Семицветик» Анна Гилева. Которая не обращала внимание на тревожные сигналы, когда Далер еще посещал детсад, и не забила тревогу после его отсутствия. Анну Гилеву будут судить по статье 293 «Халатность».