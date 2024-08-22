На Урале объявлен в розыск осужденный, сбежавший из колонии

В Свердловской области объявили в розыск осужденного 46-летнего Андрея Евремова, который 21 августа самовольно покинул участок колонии-поселения при ИК-63 в городе Ивдель. За какое преступление осужден уралец — не уточняется.
Среди особых примет Ефремова: татуировки на левой кисти в виде буквы «А» и пяти точек, на левой кисти руки две «_ _+#»; на указательном пальце жирный крест, на среднем пальце перстень, на мизинце доллар, на левом предплечье черный узор, на шее с правой стороны цифра 40, рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН. Сообщать о местонахождении разыскиваемого осужденного просят по телефонам: