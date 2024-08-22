Алаудинов рассказал об уничтожении танка Abrams в Курской области

«Подбили с десяток единиц разной техники, и пикапы, и танк один сегодня Abrams на нашем участке вальнули. Кроме этого, подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и характера», — заявил генерал-майор.
Кроме того, удалось нейтрализовать несколько артиллерийских установок разного калибра и пунктов управления ВСУ.
Командир «Ахмата» подчеркнул, что противник пытается передислоцироваться.
По данным на 21 августа, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.