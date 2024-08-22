Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов рассказал об уничтожении танка Abrams в Курской области

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Подбили с десяток единиц разной техники, и пикапы, и танк один сегодня Abrams на нашем участке вальнули. Кроме этого, подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и характера», — заявил генерал-майор.

Кроме того, удалось нейтрализовать несколько артиллерийских установок разного калибра и пунктов управления ВСУ.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что противник пытается передислоцироваться.

По данным на 21 августа, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.