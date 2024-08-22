В Прикамье осудили многодетную мать, прятавшую убитого сожителя в кладовке

Суд над многодетной матерью, которая убила сожителя и прятала его тело в кладовке, прошёл в Пермском крае, сообщает краевой суд.
Речь идёт о преступлении, которое произошло в Пермском округе в ноябре 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 39-летняя многодетная мать была задержана по обвинению в убийстве бывшего сожителя, отца одной из её четырёх дочерей. Тело мужчины было найдено в доме обвиняемой.
Следователям СУ СКР региона удалось установить, что во время ссоры бывших сожителей мужчина получил множественные удары молотком и удар ножом в шею, от которых скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления многодетная мать решила упаковать и спрятать его тело.
После убийства женщина завернула сожителя в простыню, надела на голову пакет и связала руки шнурком. Запакованное тело она спрятала в сенях, где оно лежало до 7 декабря, пока убитого не обнаружили сотрудники полиции. Как сообщает Пермский краевой суд, на заседании женщина признала свою вину. Причиной ссоры между сожителями стали угрозы и рукоприкладство со стороны убитого. В день убийства мужчина узнал, что его бывшая сожительница собирается выйти замуж. Женщина попросила убитого не приезжать к ним. После этого начался конфликт, который завершился трагедией.
Суд признал жительницу Пермского округа виновной по статье УК РФ «Убийство». Многодетную мать приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима. Оснований для смягчения приговора судебная коллегия не нашла.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности страшного преступления. Сообщалось, что об убийстве стало известно от дочери обвиняемой, которая обратилась за помощью к школьному психологу.