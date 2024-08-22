В Прикамье осудили многодетную мать, прятавшую убитого сожителя в кладовке

После убийства женщина завернула сожителя в простыню, надела на голову пакет и связала руки шнурком. Запакованное тело она спрятала в сенях, где оно лежало до 7 декабря, пока убитого не обнаружили сотрудники полиции. Как сообщает Пермский краевой суд, на заседании женщина признала свою вину. Причиной ссоры между сожителями стали угрозы и рукоприкладство со стороны убитого. В день убийства мужчина узнал, что его бывшая сожительница собирается выйти замуж. Женщина попросила убитого не приезжать к ним. После этого начался конфликт, который завершился трагедией.