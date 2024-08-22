В Татарстане за август девять жителей отравились грибами. Об этом в ходе прямого эфира сообщила главный токсиколог Минздрава республики Алия Насибуллина.
По словам Насибуллиной, всего за грибной сезон поступило 23 обращения. Речь идет о периоде с 1 по 21 августа. Девять человек госпитализировали, а у остальных отравление грибами не подтвердилось.
В 2023 году за этот же период было всего десять обращений. В настоящее время семь пациентов были выписаны из стационара седьмой городской больницы Казани, еще двое продолжают лечение с положительным прогнозом. Как отметила спикер, последний летальный исход из-за отравления грибами в Татарстане был в 2017 году.