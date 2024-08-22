В Татарстане за август девять жителей отравились грибами

В 2023 году за этот же период было всего десять обращений. В настоящее время семь пациентов были выписаны из стационара седьмой городской больницы Казани, еще двое продолжают лечение с положительным прогнозом. Как отметила спикер, последний летальный исход из-за отравления грибами в Татарстане был в 2017 году.