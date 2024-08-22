В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме

ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в пермском Кизеле, есть пострадавшие, проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-аккаунте.
«Сегодня утром в городе Кизел произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — написал глава региона.
Он уточнил, что создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.