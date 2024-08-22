Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме

В Кизеле взорвалась газовоздушная смесь в жилом доме, есть пострадавшие.

ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в пермском Кизеле, есть пострадавшие, проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-аккаунте.

«Сегодня утром в городе Кизел произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — написал глава региона.

Он уточнил, что создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.