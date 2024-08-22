Авария на трассе Симферополь-Ялта: пострадали два человека, включая 11-летнего ребенка

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики Крым.
По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Алушты, не успел вовремя отреагировать и выехал на обочину, где врезался в опору ЛЭП.
Сообщается, что в результате удара два пассажира, 1976 и 2013 годов рождения, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее «МК в Крыму» писал, что на трассе Симферополь-Евпатория произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате чего водитель мотоцикла и его пассажир получили травмы и были оперативно доставлены в больницу.