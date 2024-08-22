В Воронеже ищут самокатчика, сбившего 8-летнюю девочку

Полицейские попросили помощи воронежцев в розыске нарушителя, сбившего несовершеннолетнего ребенка. Инцидент произошел вечером 21 августа на Левом берегу.
Около 21.00 на Ленинском проспекте, 91, по предварительным данным полиции, водитель электросамоката, двигавшийся со стороны остановки «Ильича» в направлении остановки «Арзамасская», при движении прямо не убедился в безопасности маневра и сбил 8-летнюю девочку. Ребенка отправили в больницу. А нарушитель скрылся с места происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции ищут самокатчика. Очевидцев ДТП просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 269−60−79 или 112.
За 21 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП, в них пострадали восемь человек.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что 20 августа в Советском районе подросток на самокате сбил пенсионерку, к расследованию инцидента подключились следователи.