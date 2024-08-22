В Воронеже ищут самокатчика, сбившего 8-летнюю девочку

Около 21.00 на Ленинском проспекте, 91, по предварительным данным полиции, водитель электросамоката, двигавшийся со стороны остановки «Ильича» в направлении остановки «Арзамасская», при движении прямо не убедился в безопасности маневра и сбил 8-летнюю девочку. Ребенка отправили в больницу. А нарушитель скрылся с места происшествия.