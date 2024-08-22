Катер столкнулся с бревном в Бурятии

Сообщение о происшествии на акватории озера Байкал в селе Новый Энхалук республики Бурятия стали появляться в СМИ 21 августа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уже начата проверка. Известно, что маломерное судно налетело на бревно и перевернулось.
— 21 августа 2024 года местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна «Амур». Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном, — пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что среди пассажиров обошлось без пострадавших. Теперь правоохранители проверят безопасность предоставляемых услуг и соблюдение законов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уроженец областного центра отправится в свой первый полет на МКС. Сергей Микаев вошел в состав экспедиции на 2025 год на Международную космическую станцию.