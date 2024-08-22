Катер столкнулся с бревном в Бурятии

Сообщение о происшествии на акватории озера Байкал в селе Новый Энхалук республики Бурятия стали появляться в СМИ 21 августа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уже начата проверка. Известно, что маломерное судно налетело на бревно и перевернулось.