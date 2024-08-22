Над регионами Черноземья за ночь сбито семь БПЛА

В Воронежской области пострадавших и разрушений в результате атак БПЛА не зафиксировано, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. В Белгородской области в двух селах пострадали частные дома и автомобили, пострадавших нет, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Всего в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны, ПВО уничтожила 28 беспилотников самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской, Брянской и Ростовской областей. Наибольшее число беспилотников — 13 сбито над Волгоградской областью.