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Над регионами Черноземья за ночь сбито семь БПЛА

В течение ночи над регионами Черноземья сбито семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, четыре дрона было уничтожено над Белгородской областью, два — над Воронежской, один — над Курской.

В Воронежской области пострадавших и разрушений в результате атак БПЛА не зафиксировано, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. В Белгородской области в двух селах пострадали частные дома и автомобили, пострадавших нет, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Всего в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны, ПВО уничтожила 28 беспилотников самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской, Брянской и Ростовской областей. Наибольшее число беспилотников — 13 сбито над Волгоградской областью.