Убийца 17-летней девушки в Воронеже избежит уголовного наказания

Марк Попов, жестоко убивший 17-летнюю девушку в Воронеже, избежит уголовного наказания. По заключению комиссии экспертов стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и его необходимо отправить на лечение в психиатрическую больницу. Сейчас следствие планирует направить уголовное дело в суд для вынесения вердикта о принудительном лечении. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в четверг, 22 августа.
Как сообщало РИА «Воронеж», накануне Марку Попову продлили срок содержания под стражей. Обвиняемый останется в СИЗО до 19 сентября включительно.
Тело 17-летней Ангелины обнаружили в ночь на 22 января на улице Моисеева возле мусорных баков. Сложенный пополам и связанный веревкой труп лежал в сумке-бауле с вещами. Обвиняемый попал на видео, когда раздетым бегал по улице Моисеева в неадекватном состоянии. На допросе Марк Попов заявил, что не помнит момент убийства, поскольку был под наркотиками. По версии следствия, он нанес убитой девушке множество ударов острым предметом в лицо и шею. Ангелина умерла на месте.
Марка Попова обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 15 лет лишения свободы. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Вскоре после обнаружения тела девушки стало известно, что Марк Попов разослал видео с трупом Ангелины своим знакомым и мог несколько дней переписываться с мамой погибшей девушки с ее телефона. Возможно, он даже поздравил женщину с днем рождения от имени дочки, когда труп уже лежал на улице.