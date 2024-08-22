Убийца 17-летней девушки в Воронеже избежит уголовного наказания

Тело 17-летней Ангелины обнаружили в ночь на 22 января на улице Моисеева возле мусорных баков. Сложенный пополам и связанный веревкой труп лежал в сумке-бауле с вещами. Обвиняемый попал на видео, когда раздетым бегал по улице Моисеева в неадекватном состоянии. На допросе Марк Попов заявил, что не помнит момент убийства, поскольку был под наркотиками. По версии следствия, он нанес убитой девушке множество ударов острым предметом в лицо и шею. Ангелина умерла на месте.