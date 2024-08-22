«Я тебя потеряла! Ты где, мой зайчик?»: 5-летнего мальчика, пропавшего по пути от соседей, ищут с помощью голоса мамы

«Я тебя потеряла! Ты где, мой зайчик, был? Иди к маме! Мама тебя ждет, иди ко мне. Слышишь меня, сына? Покричи маме! Ты где? Маму зови. Я тебя люблю, зайчик…», — это видео, снятое в селе Мангут Забайкальского края, молниеносно разлетелось по сетям. В кадре — волонтеры, которые держат рупор, из которого раздается голос. Кричит и зовет сына мама 5-летнего мальчика. Надрывисто кричит, зовет сына. Он пропал 20 августа при загадочных обстоятельствах. Известно лишь, что мальчишка был в гостях у соседей, а потом решил пойти домой. Самовольно! На часах было три часа, разгар дня. И путь близкий, пройти нужно было всего лишь один дом. Но так и не дошел… Малыша разыскивают более 100 человек! Волонтеры приступили к работе на отклик. Для этого спасатели записали, как мама зовет ребенка, теперь транслируют через громкоговорители. Вдруг ребенок напуган и где-то прячется? Услышав родной голос, отзовется… Что известно о пропаже пятилетнего мальчика в Забайкалье на 22 августа 2024 — в материале КП-Иркутск.
«Собака взяла след».
Итак, пропал мальчишка 20 августа около 15:00. Однако в полицию с заявлением о пропаже родители обратились в 21:00 того же дня. До этого времени искали ребенка сами, а когда поняли, что на дворе уже ночь, а ребенка нет, обратились за помощью.
— Потеряли драгоценное время, — рассказывали ранее в администрации. — Днем уже 21 августа разбили штаб. На поиски вышли родные ребенка, полиция, спасатели, волонтеры, рыбаки и жители соседних сел.
В первую очередь отрабатывалась версия утопления. Ведь во время поисков пес-ищейка привел волонтеров к берегу большой реки Онон с сильным течением. Водоем находится всего в одном километре от села. А позже стали известны пугающие подробности…
— Мальчишка однажды уже сбегал из дома в сторону реки, — добавляют в администрации. Есть предположение, что и в этот раз мальчишка мог уйти к водоему.
Поисковые группы на лодках исследовали реку с помощью подводных камер. Пусто! Кроме этого, волонтеры несколько раз обошли береговую линию с сетями. Дело усложняло, что вода в реке мутная.
— Искали и в самом селе: исследовали дома, колодцы, подвалы. Но за все время ни одной зацепки, — рассказывают в администрации. — А в лесу ребенок не мог спрятаться, ведь он находится за рекой. Однако 21 августа прибыл вертолет, чтобы вести поиски и с воздуха.
Допросили родителей и друзей.
Ночью с 21 на 22 августа в село прибыли водолазы, чтобы исследовать дно реки Онон. К поискам приступили утром 22 августа. Но безрезультатно. К делу подключились региональные Следком и прокуратура. Пока все, что известно о пропаже пятилетнего мальчика в Забайкалье на 22 августа 2024.
— Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — рассказывают в СК Забайкалья. — По версии следствия, 20 августа 2024 года около 15 часов в селе Мангут пятилетний мальчик ушел из дома и пропал. Родители ребенка самостоятельно занимались поиском и обратились в правоохранительные органы около 21 часа.
Следователи осмотрели дом, где жил малыш с родителями. После допросили их самих, а также других жителей села. Одной из версий исчезновения мальчика рассматривается его возможное утопление в реке Онон.
— Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту пропажи ребенка в Кыринском районе. В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — подчеркивают в прокуратуре.
Дело о загадочном исчезновении ребенка на контроль взял и Александр Бастрыкин, глава Следкома России. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения ребенка в Забайкальском крае.
Ростом малыш 110−115 с., волосы светло-русые, глаза карие. В день пропажи ребенок был одет в зеленую футболку, черные шорты и серые кроссовки.
ОФИЦИАЛЬНО.
— В отделение полиции по Кыринскому району поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего 2019 года рождения в селе. Личный состав отделения полиции по Кыринскому району поднят по сигналу сбор, — рассказывают в ГУ МВД по Забайкальскому краю.
К поискам подключился и региональный Следственный комитет.
— Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — рассказывают в СК Забайкалья. — По версии следствия, 20 августа около 15 часов в селе Мангут пятилетний мальчик ушел из дома и пропал. Родители ребенка самостоятельно занимались поиском и обратились в правоохранительные органы около 21 часа.
Это пока все, что известно о пропаже пятилетнего мальчика в Забайкалье на 22 августа 2024 — поле зен и в по тексту.