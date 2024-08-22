«Я тебя потеряла! Ты где, мой зайчик?»: 5-летнего мальчика, пропавшего по пути от соседей, ищут с помощью голоса мамы

«Я тебя потеряла! Ты где, мой зайчик, был? Иди к маме! Мама тебя ждет, иди ко мне. Слышишь меня, сына? Покричи маме! Ты где? Маму зови. Я тебя люблю, зайчик…», — это видео, снятое в селе Мангут Забайкальского края, молниеносно разлетелось по сетям. В кадре — волонтеры, которые держат рупор, из которого раздается голос. Кричит и зовет сына мама 5-летнего мальчика. Надрывисто кричит, зовет сына. Он пропал 20 августа при загадочных обстоятельствах. Известно лишь, что мальчишка был в гостях у соседей, а потом решил пойти домой. Самовольно! На часах было три часа, разгар дня. И путь близкий, пройти нужно было всего лишь один дом. Но так и не дошел… Малыша разыскивают более 100 человек! Волонтеры приступили к работе на отклик. Для этого спасатели записали, как мама зовет ребенка, теперь транслируют через громкоговорители. Вдруг ребенок напуган и где-то прячется? Услышав родной голос, отзовется… Что известно о пропаже пятилетнего мальчика в Забайкалье на 22 августа 2024 — в материале КП-Иркутск.