На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Полиция на Маврикии нашла тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, подозреваемый признался, что ударил девушку ножом несколько раз и закопал тело, сообщает маврикийский портал Express.
В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой.
«Полицейские отдела расследования преступлений Флик-ан-Флак и Вакоа при поддержке других коллег в среду вечером обнаружили тело россиянки в районе Ля-Мари. Это 29-летняя россиянка Залия Шамигулова, считавшаяся пропавшей без вести с субботы, 17 августа. Полицейские организовали поиск после того, как подозреваемый признался, что закопал тело пропавшей в Ля-Мари, нанеся ей несколько ножевых ранений», — сообщает портал.
Как отмечает издание, тело Шамигуловой было доставлено в морг для вскрытия.