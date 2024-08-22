На Маврикии нашли тело пропавшей россиянки

В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой.