Количество пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 47 человек

Число пострадавших при пожаре на складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области увеличилось до 47 человек. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
— По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы. 32 человека отпустили на амбулаторное лечение, — прокомментировал журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее сообщалось, что при возгорании в Пролетарске пострадали 42 человека, шестеро из них были направлены на лечение в Санкт-Петербург.
Добавим, пожар на промышленных складах с дизельным топливом вспыхнул 18 августа после падения трех БПЛА. По состоянию на 20 августа, площадь горения составляла 10 тысяч кв. метров. На территории Пролетарского района ввели режим ЧС.
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