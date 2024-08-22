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Количество пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 47 человек

Число пострадавших при тушении промскладов в Пролетарске увеличилось до 47 человек.
Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших при пожаре на складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области увеличилось до 47 человек. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

— По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы. 32 человека отпустили на амбулаторное лечение, — прокомментировал журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что при возгорании в Пролетарске пострадали 42 человека, шестеро из них были направлены на лечение в Санкт-Петербург.

Добавим, пожар на промышленных складах с дизельным топливом вспыхнул 18 августа после падения трех БПЛА. По состоянию на 20 августа, площадь горения составляла 10 тысяч кв. метров. На территории Пролетарского района ввели режим ЧС.

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