Экс-чиновник КУМИ Иркутского района получил срок за получение взятки

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в 2021 году начальник отдела, председатель и его заместитель совместно с заместителем мэра Иркутского района получили от представителя частой организации 13 миллионов рублей в обмен на помощь в победе в электронном аукционе по заключению муниципального контракта на монтаж быстровозводимой школы-сада в Большом Голоустном и беспрепятственное подписание акта выполненных работ. Также осуждённый обманул директоров коммерческих организаций, пообещав обеспечить приёмку работ, однако это не входило в его полномочия.