Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник КУМИ Иркутского района получил срок за получение взятки

Его признали виновным в получении взятки, мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на мошенничество.

Источник: AP 2023

Суд огласил приговор бывшему начальнику отдела по капитальному строительству комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района. Его признали виновным в получении взятки, мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на мошенничество. Уголовное дело завели по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское».

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в 2021 году начальник отдела, председатель и его заместитель совместно с заместителем мэра Иркутского района получили от представителя частой организации 13 миллионов рублей в обмен на помощь в победе в электронном аукционе по заключению муниципального контракта на монтаж быстровозводимой школы-сада в Большом Голоустном и беспрепятственное подписание акта выполненных работ. Также осуждённый обманул директоров коммерческих организаций, пообещав обеспечить приёмку работ, однако это не входило в его полномочия.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 13,7 миллиона рублей. Также он на 5 лет лишится права занимать определённые должности.