Экс-чиновник КУМИ Иркутского района получил срок за получение взятки

Суд огласил приговор бывшему начальнику отдела по капитальному строительству комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района. Его признали виновным в получении взятки, мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на мошенничество. Уголовное дело завели по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в 2021 году начальник отдела, председатель и его заместитель совместно с заместителем мэра Иркутского района получили от представителя частой организации 13 миллионов рублей в обмен на помощь в победе в электронном аукционе по заключению муниципального контракта на монтаж быстровозводимой школы-сада в Большом Голоустном и беспрепятственное подписание акта выполненных работ. Также осуждённый обманул директоров коммерческих организаций, пообещав обеспечить приёмку работ, однако это не входило в его полномочия.
Суд назначил фигуранту наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 13,7 миллиона рублей. Также он на 5 лет лишится права занимать определённые должности.