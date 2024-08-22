Омич за день угнал два велосипеда

В Омске мужчина за один день похитил два велосипеда. Полицейским удалось вычислить его по камерам видеонаблюдения.
К полицейским с заявлением о краже велосипеда обратился 22-летний педагог учебного центра. Он рассказал, что оставил велосипед во дворе своего дома на проспекте Мира. Утром он обнаружил лишь перерезанный трос.
Сотрудники полиции оперативно опросили свидетелей и очевидцев, а также проверили возможные места сбыта велосипеда и записи камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент кражи — неизвестный мужчина перерезал трос и уехал на велосипеде омича.
Правоохранители установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Советского округа. Его задержали на улице Нефтезаводская. В тот же день мужчина похитил еще один велосипед, но уже на улице Мамина-Сибиряка.
Оба велосипеда вернули их владельцам. Один из них обнаружили в ремонтной мастерской на улице Нефтезаводской, второй — в комиссионном магазине. За один из велосипедов омич выручил 7 тыс. рублей. Все деньги он потратил на алкоголь.
На мужчину завели два уголовных дела по ч. 1 ст 158 УК РФ («кража»).
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