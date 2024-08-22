Омич за день угнал два велосипеда

Оба велосипеда вернули их владельцам. Один из них обнаружили в ремонтной мастерской на улице Нефтезаводской, второй — в комиссионном магазине. За один из велосипедов омич выручил 7 тыс. рублей. Все деньги он потратил на алкоголь.