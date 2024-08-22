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В Уфе водитель «Газели» сбил подростка на велосипеде

В Уфе вчера днем произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

42-летний водитель «Газели», при повороте с улицы Хабаровской в сторону улицы Российской, сбил велосипедиста.

В результате ДТП 16-летний подросток на велосипеде с переломами был госпитализирован.

По данному факту начато расследование.