В Уфе водитель «Газели» сбил подростка на велосипеде

42-летний водитель «Газели», при повороте с улицы Хабаровской в сторону улицы Российской, сбил велосипедиста.
В результате ДТП 16-летний подросток на велосипеде с переломами был госпитализирован.
По данному факту начато расследование.
В Уфе вчера днем произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.
42-летний водитель «Газели», при повороте с улицы Хабаровской в сторону улицы Российской, сбил велосипедиста.
В результате ДТП 16-летний подросток на велосипеде с переломами был госпитализирован.
По данному факту начато расследование.