«Выходил из кабинета, чтобы не сорваться»: сибиряк раскрыл секрет, как за год похудел на 32 кг без тренировок в спортзале

В первую очередь обратил внимание на свой рацион. Добавил в него больше овощей. Отказался от углеводов, мучного. Оставил два полноценных приема пищи в день, а перекусы заменил орехами и другими полезными жирами. Первое время на работе было тяжело. Особенно, когда справляли чей-нибудь день рождения или другой праздник. На столах пицца или торт, а я не могу все это есть. Приходилось даже выходить из кабинета, чтобы не сорваться. Со временем научился контролировать себя. А еще я заметил, что чаепития с коллегами — это как особый ритуал. Мы часто любили собираться вместе, чтобы немного отвлечься, пообщаться. И, отказываясь, будто исключал себя из их компании.