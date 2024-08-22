«Выходил из кабинета, чтобы не сорваться»: сибиряк раскрыл секрет, как за год похудел на 32 кг без тренировок в спортзале

Диеты и похудения — это вовсе не женская причуда, как считают некоторые. Многие мужчины тоже на самом деле мечтают сбросить лишний вес. Среди них — сотрудник банковской сферы Никиты Иванов из Иркутска. В свои 30 лет сибиряк весил 98 килограммов при росте 170 сантиметров. Всему виной — постоянные перекусы и сидячая работа. Когда вес начал влиять на здоровье, он понял, что нужно от него избавляться. И вот результат! Подробности — в материале КП-Иркутск.
Из-за веса страдал от головных болей.
— Пухляшом я был с детства, это передалось мне генетически. Папа, например, тоже невысокого роста, 168 сантиметров, вес — 90 кг. Раньше в семье никто особо не следил за питанием. Ели то, что хотели, без каких-либо ограничений, — вспоминает Никита.
А спорт? Неотъемлемой частью жизни Никиты он никогда не был. Занимался физнагрузкой время от времени, когда хотелось.
— Вес начал заметно расти, когда я отучился в институте и нашел работу. Если еще в студенческие годы постоянно был на ногах, куда-то бегал, суетился, то трудоустроившись, обосновался в офисе. Целый день сидел за компьютером и документами, двигался мало. А вечером, вернувшись домой, просто ложился на диван и отдыхал.
Но главное — постоянные перекусы во время рабочего дня. Печенье, конфеты, кусок торта… Ни одно чаепитие с коллегами за компанию не обходилось без сладостей.
Постепенно вес сибиряка приблизился к 98 килограммам.
— Я заметил, что у меня начала часто болеть голова. Болеутоляющие ел горстями. Потом и проблемы с давлением добавились. В июне 2023 года я обратился к врачам. Они сказали, что нужно сбрасывать вес. На тот момент я уже понимал, что у меня есть лишние килограммы, так как в последнее время замечал, что мне все сложнее было подобрать одежду в магазинах. Приходилось выбирать не то, что хотелось, а то, что налезет.
Похудел без спортзала.
Выйдя из кабинета доктора, Никита вспомнил о своем бывшем однокласснике Иване Савушкине, который работает коучем по образу жизни и помогает всем желающим похудеть. Мужчина следил за старым знакомым в соцсетях и видел результаты других. Решил написать.
В первую очередь обратил внимание на свой рацион. Добавил в него больше овощей. Отказался от углеводов, мучного. Оставил два полноценных приема пищи в день, а перекусы заменил орехами и другими полезными жирами. Первое время на работе было тяжело. Особенно, когда справляли чей-нибудь день рождения или другой праздник. На столах пицца или торт, а я не могу все это есть. Приходилось даже выходить из кабинета, чтобы не сорваться. Со временем научился контролировать себя. А еще я заметил, что чаепития с коллегами — это как особый ритуал. Мы часто любили собираться вместе, чтобы немного отвлечься, пообщаться. И, отказываясь, будто исключал себя из их компании.
Большую поддержку Никите оказала девушка Никиты. Ради него, чтобы не было соблазна сорваться, отказывалась от сладкого и выпечки.
Что интересно — спортзал при этом Никита ни разу не посещал. Признается, что занятия на тренажерах не приносят ему удовольствия, поэтому худел только с помощью корректировки рациона. Килограммы начали уходить. Каждую неделю на весах становилось на 2−3 килограмма меньше.
— Я заметил, что похудел, когда визуально одежда начала на мне висеть. Например, на ремне стало не хватать дырок, когда застегивал брюки. Пришлось доставать старые вещи. И как это приятно! Помимо работы я играю в КВН. И если раньше не влезал в сценические костюмы, сейчас никаких проблем нет.
Не узнают знакомые, встретив на улице.
Когда Никита похудел до 70 килограммов, изменения во внешности заметили и его знакомые. А те, кто давно не видел мужчину, встретив его случайно на улице, даже не узнают.
Сейчас вес мужчины составляет 66 килограммов. Разница между снимками «до» и «после» составляет ровно год. Никита заменил одежду из своего гардероба с размера XL на S.
— Больше я не худею, мне комфортно в этом весе. Я понимаю, что теперь нужно подтянуть мышцы. Но просто тягать железо неинтересно. Пока я в поисках подходящего для себя вида спорта. Смотрю, например, в сторону танцев. Но в нашем городе для мужчин мало вариантов. В детстве я посещал бассейн, может быть, и это тоже мое.