Губернатор Андрей Бочаров сообщил о пожаре после падения БПЛА

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в ночь на 22 августа в районе Мариновки Калачевского района была отражена атака БПЛА, большую часть беспилотников уничтожили.
В результате их падения произошел пожар на территории объекта Министерства обороны. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание, жертв в результате происшествия нет.
Как сообщала ранее «Волгоградская правда.ру», в связи с этим в населенном пункте был создан оперативный штаб. Сейчас обстановка в муниципалитете после ночной атаки беспилотников находится под контролем.