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Губернатор Андрей Бочаров сообщил о пожаре после падения БПЛА

Накануне ночью на территории региона силы ПВО Минобороны отразили атаку беспилотников.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в ночь на 22 августа в районе Мариновки Калачевского района была отражена атака БПЛА, большую часть беспилотников уничтожили.

В результате их падения произошел пожар на территории объекта Министерства обороны. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание, жертв в результате происшествия нет.

Как сообщала ранее «Волгоградская правда.ру», в связи с этим в населенном пункте был создан оперативный штаб. Сейчас обстановка в муниципалитете после ночной атаки беспилотников находится под контролем.