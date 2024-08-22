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Пострадавший при хлопке газа в Пермском крае госпитализирован с ожогами

Помощь оказывается бригадой скорой помощи.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавший при хлопке газа в Кизеле в Пермском крае госпитализирован с ожогами, сообщили сайту perm.aif.ru в Минздраве региона.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Кизеле утром 22 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что хлопок газа произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Ленина. Пострадали две квартиры дома. Ранее perm.aif.ru сообщал, что из-под завалов был спасён мужчина.

Как сообщили сайту perm.aif.ru в Минздраве Пермского края, один пострадавший госпитализирован с места происшествия. Его направили в медицинское учреждение.

«С места ЧП госпитализирован один пациент, в настоящее время он доставляется в больницу силами бригады скорой медицинской помощи», — рассказали perm.aif.ru в министерстве.

Как рассказал в своём телеграм-канале главный врач пермской ГКБ № 4 Андрей Ронзин, пострадавший во время хлопка газа получил ожоги.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после происшествия в Пермском крае был создан оперативный штаб. Во время хлопка обрушились межэтажные перекрытия дома. Пострадали две квартиры.

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