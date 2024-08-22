Пострадавший при хлопке газа в Пермском крае госпитализирован с ожогами

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Кизеле утром 22 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что хлопок газа произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Ленина. Пострадали две квартиры дома. Ранее perm.aif.ru сообщал, что из-под завалов был спасён мужчина.