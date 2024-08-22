Массовое отравление в бывшем Hyatt во Владивостоке дошло до Бастрыкина: возбуждено уголовное дело

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе следствия у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгения Касьянникова, а также его результатах. Расследование взято на контроль центральным аппаратом ведомства.
Ресторан «Бурный» принадлежит бизнесмену и известному хабаровскому миллиардеру Вадиму Губкину, также владеющему несколькими известными заведениями в регионе. Сейчас заведение проверяют следователи, а руководство ресторана, в лице директора Елизаветы Казанцевой, начало собственное внутреннее расследование. Казанцева признала наличие случаев отравления и отметила, что больше информации пока предоставить не может.
По предварительным данным, инцидент произошел 7 или 8 августа. В течение одного дня с симптомами отравления в больницу обратились около десяти человек. Однако, есть сведения, что количество пострадавших может быть больше, чем сообщалось ранее.
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