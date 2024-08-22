Шесть резервуаров с топливом потушили в Пролетарске Ростовской области

На промышленных складах в Пролетарске Ростовской области потушили шесть резервуаров с топливом. Информацию об этом со ссылкой на оперативные службы публикует агентство ТАСС.
— В настоящее время ликвидировано возгорание шести резервуаров, — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Напомним, пламя на промышленных складах с дизельным топливом вспыхнуло 18 августа после падения трех БПЛА, сейчас тушение продолжается.
Ранее глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич сообщал, что площадь пожара достигла 10 тысяч кв. метров, при этом угрозы для местных жителей нет и эвакуации не планируется.
На территории Пролетарского района в связи с пожаром сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.