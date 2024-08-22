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Иномарка сбила пешехода на Копейском шоссе в Челябинске

Пострадавшего госпитализировали.

Автомобиль сбил пешехода возле ТГ «Алмаз» на Копейском шоссе в Челябинске, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, авария произошла ночью 22 августа. По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулём Kia сбил 46-летнего пешехода, когда тот переходил проезжую часть.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Напомним, накануне в Саткинском районе отечественная легковушка сбила 74-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая умерла от полученных травм.