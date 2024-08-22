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Уличные собаки едва не растерзали школьницу в Хабаровском крае

Стая набросилась на девочку, когда та гуляла с подругами.

Источник: AP 2023

В Комсомольске-на-Амуре стая беспризорных собак напала на школьницу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Происшествие случилось 20 августа на улице Пионерской, 55. Потерпевшая девочка гуляла во дворе дома с компанией сверстниц, когда встретила несколько агрессивно настроенных собак — те с лаем набросились на неё и порвали ногу. Другие дети успели убежать. Местные жители спугнули животных и вызвали скорую, которая увезла ребёнка в детскую хирургию.

По данным городского паблика Komsagram, собачью стаю, которая напала на девочку, жители Пионерской видят далеко не в первый раз. Некоторые из животных, сообщает ресурс, ходят с жёлтыми бирками в ушах — их уже отлавливали и выпускали на улицу после стерилизации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

«По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося. В ходе расследования будет дана всесторонняя оценка действиям уполномоченных должностных лиц администрации города по обеспечению безопасности жителей от безнадзорных животных», — прокомментировали в ведомстве.