Уличные собаки едва не растерзали школьницу в Хабаровском крае

По данным городского паблика Komsagram, собачью стаю, которая напала на девочку, жители Пионерской видят далеко не в первый раз. Некоторые из животных, сообщает ресурс, ходят с жёлтыми бирками в ушах — их уже отлавливали и выпускали на улицу после стерилизации.