СК возбудил дело после взрыва газа в Кизеле

Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле в результате взрыва газа в 4-этажном доме на улице Ленина обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, загорания не произошло. Пострадал мужчина, эвакуированы 16 жителей.