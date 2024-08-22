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СК возбудил дело после взрыва газа в Кизеле

СК: в Пермском крае возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. Дело о небезопасных услугах возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.

Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле в результате взрыва газа в 4-этажном доме на улице Ленина обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, загорания не произошло. Пострадал мужчина, эвакуированы 16 жителей.

«По факту хлопка газа и обрушения части многоквартирного жилого дома в городе Кизеле Пермского края незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

СК