СК возбудил дело после взрыва газа в Кизеле

ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. Дело о небезопасных услугах возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Кизеле, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.
Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле в результате взрыва газа в 4-этажном доме на улице Ленина обрушились перекрытия между двумя верхними этажами, загорания не произошло. Пострадал мужчина, эвакуированы 16 жителей.
«По факту хлопка газа и обрушения части многоквартирного жилого дома в городе Кизеле Пермского края незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении.