На разборе завалов дома после хлопка газа в Прикамье проводят минуты тишины

Сейчас пожарные продолжают работу на месте хлопка газа, который произошёл в Кизеле утром 22 августа. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что многоквартирный дом на улице Ленина был частично разрушен во время происшествия. Из-под завалов пострадавшим удалось извлечь одного из пострадавших. В Минздраве региона сайту perm.aif.ru сообщили, что один человек госпитализирован и направлен в больницу.