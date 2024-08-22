На разборе завалов дома после хлопка газа в Прикамье проводят минуты тишины

Спасатели проводят минуты тишины во время разбора завалов жилого дома, пострадавшего при хлопке газа в Пермском крае.
Сейчас пожарные продолжают работу на месте хлопка газа, который произошёл в Кизеле утром 22 августа. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что многоквартирный дом на улице Ленина был частично разрушен во время происшествия. Из-под завалов пострадавшим удалось извлечь одного из пострадавших. В Минздраве региона сайту perm.aif.ru сообщили, что один человек госпитализирован и направлен в больницу.
Как рассказало краевое ГУ МЧС днём 22 августа, на месте происшествия продолжается разбор завалов. Во время работ спасатели периодически проводят «минуты тишины». Техника и работы на время приостанавливаются. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших.
На данный момент из пострадавшего дома эвакуировано 26 человек. Среди них — трое детей. На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС Пермского края.