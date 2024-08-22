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В Самаре горела кабина башенного крана на высоте 75 метров

Пожар в кабине башенного крана произошел в Самаре утром в четверг, 22 августа. Сообщение о происшествии в Ленинском районе города на улице Садовой, 170, поступило на пульт оперативных служб в 9: 35 (MSK+1).

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар произошел на высоте 75 м. Никто не погиб и не пострадал.

Возгорание на площади семь кв. м было ликвидировано в 10:35, открытое горение — в 10:45. Огонь тушили 16 специалистов и четыре единицы техники.

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