В Самаре горела кабина башенного крана на высоте 75 метров

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожар произошел на высоте 75 м. Никто не погиб и не пострадал.
Возгорание на площади семь кв. м было ликвидировано в 10:35, открытое горение — в 10:45. Огонь тушили 16 специалистов и четыре единицы техники.
Пожар в кабине башенного крана произошел в Самаре утром в четверг, 22 августа. Сообщение о происшествии в Ленинском районе города на улице Садовой, 170, поступило на пульт оперативных служб в 9: 35 (MSK+1).
Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожар произошел на высоте 75 м. Никто не погиб и не пострадал.
Возгорание на площади семь кв. м было ликвидировано в 10:35, открытое горение — в 10:45. Огонь тушили 16 специалистов и четыре единицы техники.