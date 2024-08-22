Две соседки из Иркутской области потеряли более 3,8 млн на «инвестициях»

В Тайшетском районе Иркутской области две соседки стали жертвами лжеброкеров. Женщина уговорила вторую вложить деньги, чтобы ввести свои. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, 63-летняя жительница наткнулась на объявление о дополнительном заработке. После нескольких манипуляций с ней связался якобы менеджер нефтегазодобывающей компании. Действуя по отлаженной схеме аферист рассказал о перспективах и предложил установить приложение для торгов.
— По наставлению звонившего, потерпевшая оформила кредит и перечислила свыше миллиона рублей на указанные счета. Для убедительности в установленном приложении отображалась несуществующая прибыль от совершенных сделок. Но вывести крупную сумму у местной жительницы не получилось — «специалисты» инвестиционной компании попросили найти поручителя" и оплатить услуги финансовой организации, — пояснили в ведомстве.
Тогда сибирячка обратилась за помощью к 55-летней соседке и уговорила ее взять несколько миллионов в кредит. Последняя согласилась выручить знакомую. Так, женщины лишились суммарно более 3,8 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в республике Бурятия маломерное судно налетело на бревно и перевернулось. Транспортная прокуратура уже организовала проверку.