Две соседки из Иркутской области потеряли более 3,8 млн на «инвестициях»

В Тайшетском районе Иркутской области две соседки стали жертвами лжеброкеров. Женщина уговорила вторую вложить деньги, чтобы ввести свои. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, 63-летняя жительница наткнулась на объявление о дополнительном заработке. После нескольких манипуляций с ней связался якобы менеджер нефтегазодобывающей компании. Действуя по отлаженной схеме аферист рассказал о перспективах и предложил установить приложение для торгов.