В Москве задержали троих мигрантов за массовую подделку документов

По словам Волк, предварительно, иностранцы, один из которых ранее судим за аналогичное преступление, организовали криминальный бизнес в офисном помещении на юго-востоке столицы. С помощью графических редакторов и оргтехники они изготавливали большой ассортимент подделок — паспорта иностранных граждан, миграционные карты, водительские удостоверения. При этом имитировались защитные элементы, в том числе голограммы. «В настоящее время ущерб от реализации криминальной схемы оценивается в более чем 10 млн рублей», — добавила представитель ведомства.