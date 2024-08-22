В Москве задержали троих мигрантов за массовую подделку документов

«Оперативники ГУУР МВД России и их коллеги из УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве задержали троих граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в подделке документов, которые в дальнейшем использовались для совершения мошенничества и других противоправных деяний», — сказала она.
По словам Волк, предварительно, иностранцы, один из которых ранее судим за аналогичное преступление, организовали криминальный бизнес в офисном помещении на юго-востоке столицы. С помощью графических редакторов и оргтехники они изготавливали большой ассортимент подделок — паспорта иностранных граждан, миграционные карты, водительские удостоверения. При этом имитировались защитные элементы, в том числе голограммы. «В настоящее время ущерб от реализации криминальной схемы оценивается в более чем 10 млн рублей», — добавила представитель ведомства.
В ходе обысков у них обнаружено и изъято более тысячи недействительных и фальсифицированных документов, удостоверяющих личность, поддельные печати и голограммы государственных органов, оргтехника, расходные материалы для производства. Возбуждено уголовное дело (ст. 159 и 327 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу, соучастники устанавливаются.