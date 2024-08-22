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В Нижегородской области гектар пшеницы сгорел из-за неисправного комбайна

В Нижегородской области комбайн уничтожил десять тысяч квадратных метров пшеницы.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Десять тысяч квадратных метров пшеницы сгорело в поле в Нижегородской области из-за неисправного комбайна, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар в моторном отсеке комбайна произошел недалеко от села Кеславль Бутурлинского района.

«Огонь перекинулся на пшеничное поле. Пожарные МЧС России не дали огню распространиться на все поле и потушили огонь на площади 1 гектар. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная причина пожара — неисправность электропроводки комбайна.

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