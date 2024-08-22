«Распространял фейки»: суд вынес приговор омичу, который запостил фейк о российских военных в «Однокласниках»

Инстанция приговорила Тюрина Р. В. к пяти годам колонии с дополнительным наказанием. Суд также учел, что 9 февраля 2024 года 1-й Восточный окружной военный суд уже осудил его за публичное оправдание терроризма и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.