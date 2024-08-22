«Распространял фейки»: суд вынес приговор омичу, который запостил фейк о российских военных в «Однокласниках»

В Омске суд вынес заключительный приговор в отношении мужчины, который неоднократно постил фейки о российских военных. Помимо фейков о Вооруженных силах РФ, омич также публично оправдывал терроризм.
Полтавский районный суд признал 55-летнего омича виновным в публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ в феврале 2023 года в «Одноклассниках».
Инстанция приговорила Тюрина Р. В. к пяти годам колонии с дополнительным наказанием. Суд также учел, что 9 февраля 2024 года 1-й Восточный окружной военный суд уже осудил его за публичное оправдание терроризма и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Суд частично сложил наказания и назначил омичу приговор в виде шести лет колонии и на четыре года лишил его возможности заниматься публичным размещением обращением или иных материалов в сети.
Омский областной суд рассмотрел апелляцию мужчины и оставил приговор без изменения.