В Прикамье жильцов дома, где взорвался газ, разместили в школе и на лыжной базе

Сегодня утром, 22 августа, в четырехэтажном жилом доме в Кизеле прогремел взрыв газа, его слышно было даже в соседних домах. Взрывной волной снесло перекрытия между 3 и 4 этажами, также повреждена крыша здания.
Из-под завалов освободили 61-летнго жильца дома, его увезли в больницу. Как сообщил глава Кизела Андрей Родыгин, было принято решение эвакуировать из поврежденного дома всех жильцов. Сейчас их размещают в местной школе и в помещениях лыжной базы. Спасатели собрали также домашних питомцев и предали их жителям дома.
— Создан оперативный штаб, определены пункты временного размещения пострадавших: МБОУ СОШИ на улице Пролетарской, 104 и МБУ «Иванов лог» на улице Прудовая, 64, — сообщил в своем ТГ-канале Андрей Родыгин. — Жителям оказывают необходимую помощь в размещении и питании.
Обнародован телефон, по которому можно узнать информацию по поводу помощи жильцам пострадавшего дома 8−342−554−46−23.