В Прикамье жильцов дома, где взорвался газ, разместили в школе и на лыжной базе

Из-под завалов освободили 61-летнго жильца дома, его увезли в больницу. Как сообщил глава Кизела Андрей Родыгин, было принято решение эвакуировать из поврежденного дома всех жильцов. Сейчас их размещают в местной школе и в помещениях лыжной базы. Спасатели собрали также домашних питомцев и предали их жителям дома.