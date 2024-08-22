В Красноярском крае из-за короткого замыкания произошло два пожара

В Козульском районе загорелся жилой дом. Огонь уничтожил хозпостройку, гараж, мотоцикл и автомобиль. Люди не пострадали. На месте работали 16 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 280 квадратных метров.
Второй пожар произошел в Северо-Енисейском районе. Частично выгорел магазин. Площадь составила четыре квадратных метров. Во время пожара в магазине никого не было. На месте работали девять человек.
В обоих случаях причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает МЧС по краю.