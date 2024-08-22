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В Севастополе 22 августа была объявлена воздушная тревога

22 августа в 11:02 в Севастополе поступил сигнал о воздушной тревоге.

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту разместил предупреждение о временном прекращении движения по мосту.

Через 15 минут Развожаев известил об отбое тревоги. Также движение по мосту было восстановлено.

Сообщается, что до момента перекрытия движения в 10:00 в очереди со стороны Тамани находилось 30 транспортных средств, а в очереди со стороны Керчи — 830.

Ранее губернатор объявлял о воздушной тревоге 9 августа в 1:05, которая продолжалась приблизительно 44 минуты.