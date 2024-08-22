В Севастополе 22 августа была объявлена воздушная тревога

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту разместил предупреждение о временном прекращении движения по мосту.
Через 15 минут Развожаев известил об отбое тревоги. Также движение по мосту было восстановлено.
Сообщается, что до момента перекрытия движения в 10:00 в очереди со стороны Тамани находилось 30 транспортных средств, а в очереди со стороны Керчи — 830.
Ранее губернатор объявлял о воздушной тревоге 9 августа в 1:05, которая продолжалась приблизительно 44 минуты.