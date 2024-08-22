Под Симферополем Ford сбил мотоцикл: пострадали двое подростков

Авария произошла в 10 вечера в селе Кольчугино. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем Ford по автодороге Симферополь — Николаевка. В какой-то момент водитель решил развернуться. Однако он не уступил дорогу мотоциклу. В итоге транспортные средства столкнулись.