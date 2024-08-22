Под Симферополем Ford сбил мотоцикл: пострадали двое подростков

В среду, 21 августа, в Симферопольском районе столкнулись Ford Focus и мотоцикл BSE, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла в 10 вечера в селе Кольчугино. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем Ford по автодороге Симферополь — Николаевка. В какой-то момент водитель решил развернуться. Однако он не уступил дорогу мотоциклу. В итоге транспортные средства столкнулись.
В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получил мотоциклист 2009 года рождения. Кроме того, в аварии пострадал пассажир 2007 года рождения. Подростков увезли в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.