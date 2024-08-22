Раненого в живот мужчину обнаружили у подъезда в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода сообщил в полицию, что у подъезда дома по улице Берёзовской лежит мужчина с ножевым ранением в живот. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские выяснили: произошла драка из-за личной неприязни.
Подрались двое знакомых. Один из них, ранее судимый, выхватил нож и ударил оппонента в живот.
Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и заверил, что готов возместить ущерб. Теперь мужчина под следствием по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.