Раненого в живот мужчину обнаружили у подъезда в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода сообщил в полицию, что у подъезда дома по улице Берёзовской лежит мужчина с ножевым ранением в живот. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские выяснили: произошла драка из-за личной неприязни.