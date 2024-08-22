Против иностранных журналистов завели дело о незаконном пересечении границы

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК РФ в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны, незаконно пересекших государственную границу РФ и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
«В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск», — добавили в ФСБ.