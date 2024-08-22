Против иностранных журналистов завели дело о незаконном пересечении границы

Отмечается, что ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.