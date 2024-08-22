Пулково отменил два рейса из-за атак беспилотников на Волгоград

Был отменен рейс 5N511 в Волгоград, отправление которого по графику запланировано на 8:55. Второй рейс — 5N512, прибытие которого из Волгограда было запланировано на 14:45. Оба рейса выполняет компания Smartavia.
Утром 22 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО отразили атаки 28 украинских беспилотников, 13 из которых летели в Волгоградскую область. В Росавиации сообщили, что с 1:49 аэропорт Волгограда перестал принимать и отправлять воздушные суда для обеспечения безопасности. В 10:30 ограничения были сняты.