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Пулково отменил два рейса из-за атак беспилотников на Волгоград

Санкт-петербургский аэропорт Пулково отменил два рейса из-за атак украинских беспилотников на Волгоград. Информация об отмене рейсов размещена на онлайн-табло.

Был отменен рейс 5N511 в Волгоград, отправление которого по графику запланировано на 8:55. Второй рейс — 5N512, прибытие которого из Волгограда было запланировано на 14:45. Оба рейса выполняет компания Smartavia.

Утром 22 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО отразили атаки 28 украинских беспилотников, 13 из которых летели в Волгоградскую область. В Росавиации сообщили, что с 1:49 аэропорт Волгограда перестал принимать и отправлять воздушные суда для обеспечения безопасности. В 10:30 ограничения были сняты.