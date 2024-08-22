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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле

Пострадавший при взрыве газа в пермском Кизеле получил ожоги, угрозы жизни нет.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в доме в пермском Кизеле получил ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. Пострадал один человек. СК возбудил после ЧП дело по статье о небезопасных услугах.

«Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Помощь медицинская ему оказана, планируется перевод в ожоговый центр Перми», — рассказала глава краевого минздрава Анастасия Крутень.