В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле

Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. Пострадал один человек. СК возбудил после ЧП дело по статье о небезопасных услугах.