В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Кизеле

ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в доме в пермском Кизеле получил ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
Ранее краевое МЧС проинформировало, что в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. Пострадал один человек. СК возбудил после ЧП дело по статье о небезопасных услугах.
«Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Помощь медицинская ему оказана, планируется перевод в ожоговый центр Перми», — рассказала глава краевого минздрава Анастасия Крутень.