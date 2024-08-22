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В лесу под Златоустом дальнобойщик нашел останки человека

В лесу под Златоустом (Челябинская область) дальнобойщик нашел останки человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о страшной находке поступило в полицию от водителя, проезжавшего по федеральной трассе М-5 «Урал».

«Во время технической остановки на 1746 километре он зашел в лес и обнаружил останки человека», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

Тело погибшего находилось на глубине трех метров, на дне ямы под заброшенным зданием. При помощи подручных материалов и шанцевого инструмента спасатели смогли поднять его на поверхность и передать полиции.

Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.