В лесу под Златоустом дальнобойщик нашел останки человека

Сообщение о страшной находке поступило в полицию от водителя, проезжавшего по федеральной трассе М-5 «Урал».
«Во время технической остановки на 1746 километре он зашел в лес и обнаружил останки человека», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.
Тело погибшего находилось на глубине трех метров, на дне ямы под заброшенным зданием. При помощи подручных материалов и шанцевого инструмента спасатели смогли поднять его на поверхность и передать полиции.
Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.