Психиатры признали вменяемой мать-убийцу из Курагино

Напомним, 34-летняя жительница Курагино подозревала своего мужа в неверности. Днем 25 июня она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила «отомстить» ему. Злоумышленница взяла нож и ранила им 8-летнюю дочь в шею. После этого она с топором подошла к 3-летней дочери и нанесла им удары по голове и шее. Младший ребенок умер, старшую удалось спасти. Еще один ребенок пары — 6-летняя девочка — также была дома, но не пострадала от действий агрессивной матери.