Психиатры признали вменяемой мать-убийцу из Курагино

Об этом рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.
Женщине уже предъявили обвинение и провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Она подтвердила ее вменяемость — в момент нападения на детей она осознавала общественную опасность своих действий.
Напомним, 34-летняя жительница Курагино подозревала своего мужа в неверности. Днем 25 июня она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила «отомстить» ему. Злоумышленница взяла нож и ранила им 8-летнюю дочь в шею. После этого она с топором подошла к 3-летней дочери и нанесла им удары по голове и шее. Младший ребенок умер, старшую удалось спасти. Еще один ребенок пары — 6-летняя девочка — также была дома, но не пострадала от действий агрессивной матери.
Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, покушение на убийство малолетнего). Расследование продолжается.
Суд по ходатайству следственных органов продлил обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца — до 24 октября.